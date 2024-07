2.500 milhões. É isto que vão custar, até agora, as medidas do OE2025

As medidas do Orçamento do Estado para 2025 já anunciadas ou aprovadas pelo Governo e pela oposição foram avaliadas em 2.500 milhões de euros. Numa entrevista à Renascença, a presidente do Conselho das Finanças Públicas disse que as propostas têm um impacto negativo nas contas públicas e que não tem havido a preocupação, por parte de todos os partidos, de criar medidas de compensação.