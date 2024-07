200 mil euros, o "milagre das rosas" e um clube de rugby. O que está em causa no caso de Medina

Fernando Medina vai ser constituído arguido no processo Tutti Frutti por um alegado apoio de 200 mil euros para a construção de um campo para o Rugby Belenenses, cujo terreno, em Monsanto (Lisboa), foi cedido pela autarquia. Agora em causa estão suspeitas de que o apoio financeiro foi uma contrapartida dos alegados favorecimentos a militantes do PS e do PSD, através de avenças e contratos públicos.