Na Europa a mortalidade associada ao calor está 30% mais elevada do que no início do milénio. A conclusão é do relatório do programa europeu Copernicus e da Organização Meteorológica Mundial, segundo o qual o continente europeu é o que regista o aquecimento mais rápido.

Esta segunda-feira assinala-se o dia mundial da terra, e ficamos também a saber que as catástrofes relacionadas com o clima terão provocado prejuízos superiores a 13 mil milhões de euros em 2023.