2024 a caminho de se tornar o ano mais quente de sempre. "É preciso agir agora para evitar um colapso climático", diz Guterres

Em vésperas da Cimeira do Clima no Azerbaijão, António Guterres diz que é preciso "agir agora para evitar um colapso climático catastrófico". Cenários irreversíveis estão a ser subestimados, alerta o secretário-geral das Nações Unidas. Ainda esta quinta-feira a Organização Meteorológica Mundial informou que 2024 está prestes a tornar-se no ano mais quente alguma vez registado.