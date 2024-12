400.000.000.000,00$. É esta a nova fasquia da fortuna de Elon Musk

A fortuna de Elon Musk ultrapassou, pela primeira vez, os 400 mil milhões de dólares. O dono da Tesla e novo homem-forte da futura Casa Branca já era o homem mais rico do mundo, mas com a vitória de Trump nas eleições norte-americanas a riqueza de Musk multiplicou-se. A Space X tornou-se na startup privada mais valiosa do mundo.