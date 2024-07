55 graus e há quem delire com o fenómeno: está calor aqui

A vaga de calor extremo que afeta a Califórnia está a provocar reações muito díspares. Por um lado, 50 milhões de pessoas estão sob alerta meteorológico devido às temperaturas elevadas. Por outro, há turistas a delirar com o fenómeno. No famoso Parque Nacional do Vale da Morte, os termómetros atingiram os 55 graus Celsius.