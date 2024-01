"A ação nas 130 buscas cumpridas foi eficaz a 100%": PJ rejeita fugas de informação nas buscas na Madeira

O diretor da Polícia Judiciária rejeita fugas de informação na operação da Madeira. Luís Neves congratulou a eficácia dos agentes, que realizaram 130 buscas no arquipélago, com completo sigilo e total respeito pelo segredo de justiça. O responsável adiantou ainda que a operação começou a ser planeada no final de setembro do ano passado.