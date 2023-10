A aldeia de Hroza, na Ucrânia, perdeu metade da sua população na quinta-feira. Primeiros funerais realizam-se este sábado

Realizam-se este sábado em Hroza, na Ucrânia, alguns dos funerais das 52 vítimas do ataque de quinta-feira. Os habitantes estão em estado de choque e perguntam "porquê?", conta a enviada especial da CNN Portugal. Hroza é uma pequena aldeia ra região de Kharkiv, muito isolada e que antes do início do conflito tinha apenas 350 habitantes. Depois, muitos foram embora e ficaram pouco mais de 100. Com este ataque, a aldeia perdeu cerca de metade da sua população.