A armadilha em que Putin caiu, uma proposta "não tão absurda" do Hamas, o amor pela TAP e ainda "não tem nada que ver com transfobia": 5.ª Coluna, Miguel Sousa Tavares (íntegra)

Na "5ª Coluna", novo espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI, Miguel Sousa Tavares responde às críticas aos comentários sobre a Miss Portugal. "Não acho que nos devemos vergar a uma espécie de tendência que, se não for enfrentada, acaba em ditadura das minorias sobre maiorias", disse. O comentador falou também sobre a privatização da TAP, garantindo que "é possível viver sem a TAP por mais que se ame a TAP". A guerra na Ucrânia e o conflito no Médio Oriente tiveram ainda espaço no comentário. Miguel Sousa Tavares garante que Putin "caiu numa armadilha" e defendeu a solução dos dois Estados para Israel e a Palestina