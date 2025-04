"A Câmara de Cascais alienou um terreno por um valor muito superior". Pinto Luz garante estar de "consciência tranquila"

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, diz estar de consciência tranquila perante as investigações na Câmara de Cascais por suspeitas de favorecimento a uma empresa do ramo imobiliário. O antigo vice-presidente da autarquia garante que os terrenos em causa, ocupados por um hotel de cinco estrelas, foram vendidos acima do valor das avaliações feitas.