"A casa é para morar, não é para especular", gritam milhares nas ruas do Porto

Milhares preencheram as ruas do Porto este sábado em protesto contra o aumento do preço das casas e apelando por medidas para combater a especulação. Além do Porto estão agendadas manifestações para Aveiro, Braga, Coimbra, Covilhã, Guimarães, Lagos, Leiria, Portimão, Viseu, Samora Correia e Alcácer do Sal.