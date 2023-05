A chegada de Volodymyr Zelensky a uma unidade hoteleira em Roma

O presidente ucraniano chegou a Roma, este sábado de manhã, e vai reunir-se no mesmo dia com o Papa Francisco. Não é, contudo, conhecida a hora do encontro por motivos de segurança.

Como parte das medidas de proteção, foi ordenada uma zona de exclusão aérea e polícias armados foram estrategicamente colocados em edifícios altos.

Volodymyr Zelensky vai ainda reunir-se com o homólogo italiano e com a primeira-ministra.

Itália é um dos países da UE que tem fornecido ajuda militar a Kiev e apoiado as sanções ocidentais contra Moscovo.