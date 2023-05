"A conspiração". Medina suspeito de estar envolvido em esquema para negociar lugares políticos

Uma investigação da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) revela o que parece ser uma conspiração entre dirigentes do PSD e do PS para negociar lugares políticos.

O resultado terá sido a colocação de pessoas de confiança política em troca de benefícios pessoais.

O processo envolve o ex-presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, atual ministro das Finanças.

Um outro ministro do atual Governo, Duarte Cordeiro, e ainda um atual e antigo deputado do PSD, que é de resto um dos poucos arguidos constituídos até agora.

As suspeitas são de corrupção e favorecimento. Há centenas de escutas telefónicas e trocas de emails comprometedoras para o bloco central. Está tudo registado pela procuradora que investiga o polémico caso Tutti Frutti há seis anos.

O Ministério Público assume que Fernando Medina é formalmente suspeito de vários crimes. Mas o que é certo é que, até hoje, nenhum dos atuais governantes foi constituído arguido.