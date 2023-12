A crónica de Victor Moura-Pinto: Celinho e as Torres Gémeas

Em 2023, há o Presidente da República na crise Galamba, na visita do Papa Francisco, no polémico caso das gémeas e há o Marcelo das peripécias de rua ou palácio, que o Victor Moura-Pinto nunca perde de vista. Aqui está um miminho para fecharmos 2023 com animação, a crónica não autorizada do ano presidencial.