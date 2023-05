“A democracia está sob ameaça”. PCP diz que o Governo não pode celebrar o 25 de Abril enquanto deixa “degradar as condições de vida”

No discurso na Assembleia da República, o deputado do PCP Manuel Loff considerou o Governo não pode celebrar Abril "depois de se terem enterrado incontáveis recursos públicos no apoio aos grandes grupos económicos e financeiros ou a cativar dinheiro do Estado, de todos nós, para lograr as chamadas 'contas certas', as mesmas que nunca estarão certas sem se assegurar condignamente o funcionamento dos serviços públicos de que se faz para todos nós a democracia no dia a dia". Perante o hemiciclo, o deputado garantiu mesmo que "a democracia está sob ameaça".