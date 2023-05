A devolução do dinheiro, a saída da TAP e os emails trocados. Depois da polémica, Alexandra Reis fala pela primeira vez em público

Durante a comissão parlamentar de inquérito à TAP, Alexandra Reis afirma que, apesar de já ter insistido três vezes, a empresa ainda não respondeu aos pedidos de devolução dos 500 mil euros de indemnização que, segundo a IGF, a ex-administradora não deveria ter recebido.

Mais do que ao Governo, a ex-secretária de Estado do Tesouro não poupou críticas à ainda CEO da TAP que a despediu. Sobre as razões dessa demissão, deixou entender que uma delas pode ser a recusa em contratar os serviços da empresa do marido de Christine Widener.