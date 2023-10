O presidente do PSD esteve esta segunda-feira no CNN Town Hall, onde abordou os vários temas políticos da atualidade, mas também o futuro e a ambição de chegar a primeiro-ministro.

Luís Montenegro fez a antevisão da proposta de Orçamento do Estado e revelou as propostas que gostava de ver incluídas. O líder social-democrata deixou ainda três garantias relativas às legislativas de 2026, onde acredita que vai chegar após uma reeleição como presidente do partido em 2024.