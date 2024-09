O nome do 'visitante' junta o dos observatórios que o identificaram, na China e na África do Sul, chamemos-lhe apenas A3, o cometa fotografado milhares de vezes até ser possível ver a sua brilhante cauda durante um aurora boreal.

Em Portugal, o cometa pode ser visto de binóculos, pouco antes do nascer do sol, em direção a leste. O esplendor será daqui a duas semanas, após o pôr do sol.