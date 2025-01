"A fechar, uma boa notícia": esta cadela mostra-nos que o amor não tem espécies nem barreiras

Uma boa notícia. Um cachorro, ainda débil, caiu numa conduta que se revela intransponível. A mãe coloca-se em ação. E, com a ajuda de uma outra cadela, conseguem encontrar uma maneira de salvar o cachorro. Uma lembrança do que é possível alcançar com espírito inquebrável e de como deveriam ser sempre as relações entre pais e filhos.