"A fechar, uma boa notícia". Graças à ciência, conhecemos o rosto do primeiro rei de Portugal a saber ler e escrever

Conhecemos finalmente o rosto de D. Dinis, o lavrador e trovador, que morreu há setecentos anos. Depois de um rigoroso trabalho de exumação dos restos mortais e análises antropológicas, que se prolongou por vários anos, foi apresentado no Mosteiro de Odivelas este resultado, em modulação 3D. É-nos apresentado um rosto marcado pelo tempo. De resto, D. Dinis teve um dos reinados mais longos da história do país. Morreu com 64 anos e foi o primeiro rei de Portugal a saber ler e escrever.