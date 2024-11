Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, um artista, Matthew Chavez, criou um projeto, a que deu o nome de "terapia do metro", e que já está a ajudar inúmeras pessoas.

Numa estação que liga duas das mais movimentadas avenidas de Manhattan há uma banca com “post-it” que incentiva as pessoas a deixarem escritos os seus pensamentos colados aos azulejos do metro. O resultado é um mural de intimidade, onde milhares de papéis encerram desabafos, ideias, sonhos, sofrimentos e até piadas.