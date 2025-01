"A fechar, uma boa notícia". Num mundo em mudança, a criatividade vale cada vez mais

Num mundo em mudança acelerada, quais são as profissões mais requisitadas até 2030? O Fórum Económico Mundial enumera estas cinco e algumas podem surpreendê-lo. Desde logo, vendedores especializados, cada vez mais raros com o avanço do comércio eletrónico. Seguem-se construtores e operários de construção, especialistas em desenvolvimento de software, motoristas de entregas. E o número um: agricultores e trabalhadores agrícolas, em larga medida devido à crescente exigência da descarbonização.

Num inquérito a mil empresas, representando dezenas de milhões de trabalhadores, o Fórum Económico Mundial também identificou as competências individuais mais importantes até 2030.

São elas resiliência, pensamento criativo, literacia tecnológica, redes e cibersegurança e inteligência artificial. Contudo, a característica individual mais importante de todas será a criatividade. Por estranho que possa parecer à primeira vista, só a criatividade irá permitir usar a tecnologia para resolver problemas e melhorar procedimentos.