"A fechar, uma boa notícia": um homem deixou dez milhões de euros a uma vila que nunca visitou

A povoação chama-se Thiberville. O homem chamava-se Roger Thiberville. O nome de família era o mesmo da vila, apesar de não haver qualquer outra ligação. Sem filhos, este homem morreu no ano passado aos 91 anos em Paris. Depois da morte, o presidente da câmara recebeu um telefonema a explicar que Roger tinha deixado dez milhões de euros à autarquia. Pedia apenas que deixassem sepultar as suas cinzas no cemitério local. Um último pedido, muito solitário, sem dúvida, mas ao mesmo tempo generoso e que emocionou os 1700 habitantes da vila. Afinal, esta doação representa cinco vezes o orçamento anual de Thiberville.