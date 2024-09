A "lavagem de capital" na TAP explicada e uma pergunta essencial: "Quem perdeu os 200 milhões?"

Pedro Santos Guerreiro simplifica a explicação sobre como a operação de capitalização da TAP sucedeu e afirma ainda que "foi tudo feito nas barbas do Estado", com o (curto) segundo governo de Pedro Passos Coelho e a Parpública a tomarem conhecimento, e o Tribunal de Contas a nada detetar na avaliação do negócios. Só nove anos depois o caso ganha nova dimensão. Inclusive política: tem o ministro Miguel Pinto Luz e a ex-ministra Maria Luís Albuquerque condições políticas para os cargos para os quais foram convidados por Luís Montenegro? As perguntas e respostas no vídeo.