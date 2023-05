Na Madeira, há eleições regionais no final do verão e, provavelmente por causa disso, o ambiente político está tenso. O PS Madeira apresentou uma queixa-crime depois de ouvir denúncias de um ex-governante do PSD. O principal visado é o atual presidente do governo regional.

Miguel Albuquerque diz que isto não passa de uma manobra do PS de Lisboa para desviar as atenções da comissão de inquérito à TAP.