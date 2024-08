“A menina é mesmo louca. Deixe a política para os homens”. Francelina e Odete venceram em liberdade: elas é que foram mesmo as primeiras presidentes da câmara

A um ano das eleições autárquicas, que se realizam em setembro de 2025, os partidos começam já pensar nos candidatos para as 308 câmaras do país.

Nas últimas, Portugal regrediu no que toca à representatividade das mulheres presidentes Atualmente são 29. Antes eram 32.

Mas vale a pena lembrar as primeiras eleições em democracia, que se realizaram em dezembro de 1976. nessa altura, foram eleitos 299 presidentes de câmara homens. Apenas cinco autarquias ficaram em mãos femininas.

Alda, Judite, Lurdes, Odete e Francelina ficaram conhecidas como "as cinco magnificas". E são magníficas as histórias que, duas delas, já quase com 90 anos, nos contam.