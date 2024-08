"A mim ninguém me dá lições". Miguel Albuquerque desvaloriza ausência

A gestão do incêndio na Madeira está a ser criticada não apenas pela operação técnica, mas também pela coordenação política. Com a ilha a arder, Miguel Albuquerque retomou as férias em Porto Santo, onde também se encontra o secretário da Proteção Civil. A Madeira ficou sem responsáveis de peso no terreno, mas ambos afirmam que tudo está a correr bem.