"A morte está sempre presente": como é trabalhar nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria?

A TVI entrou, em exclusivo e pela primeira vez, nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A unidade recebe alguns dos doentes mais graves do país. O hospital é um dos três centros de referência, em Portugal, na técnica ECMO, que consiste basicamente em ter um pulmão a funcionar fora do peito. Todos os dias, estes profissionais vivem situações limite e travam uma dura luta contra o tempo e contra a morte e, contra tudo e contra todos, muitas vezes ganham. Nos intensivos do Santa Maria, 80% dos doentes sobrevivem.