A música, a arte e o basquetebol: o 2835 está a mudar

Esta quinta-feira mostramos-lhe o outro lado do Vale da Amoreira, no concelho da Moita. O presidente da câmara nasceu precisamente neste bairro e por isso aposta numa transição baseada na arte, na música e, claro, no basquetebol, principalmente desde a ascensão de Neemias Queta, essa estrela portuguesa da NBA que, sempre que pode, faz questão de mencionar o bairro onde cresceu.