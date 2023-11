"A partir de agora podemos legitimar qualquer ataque, alegando que havia terroristas em escolas, ambulâncias, hospitais, e fingir que não existem alvos civis"

André Matos, especialista em Relações Internacionais e professor na Universidade Portucalense, diz que é preciso olhar para os dois lados do conflito no Médio Oriente, considerando que não podemos ficar chocados com os ataques do Hamas a civis israelitas e depois normalizar os ataques a civis em Gaza.

Muito menos, na opinião do especialista, aceitar o ataque a uma ambulância em Gaza, justificando-o pela eventual existência de combatentes do Hamas no seu interior.

"Se aceitarmos este tipo de argumentos, podemos dizer que potencialmente estavam criminosos e terroristas em escolas, hospitais, porque há precedentes disso tudo, porque é assim que o terrorismo funciona", sublinha.