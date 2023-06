A pergunta é simples: "Galamba falou ou não com António Mendonça Mendes?". A resposta de António Costa é... fugir à pergunta

PSD fez 15 perguntas para perceber a atuação e o envolvimento do SIS na recuperação do computador que Frederico Pinheiro, despedido por João Galamba do Ministério das Infraestruturas, levou para casa. Em vez de responder a todas as perguntas, António Costa decidiu misturá-las na resposta que deu por escrito e, em alguns casos, nem sequer responde. O que aumenta ainda mais a incerteza sobre tudo o que se passou.

O caso mais flagrante é na pergunta 2 e 3, que tem que ver com o que João Galamba e Mendonça Mendes, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, falaram a propósito da intervenção do SIS e qual foi o papel de Mendonça Mendes nessa intervenção: em vez de responder individualmente a cada pergunta, Costa junta-as e não responde sequer Ao que lhe é questionado na pergunta 3. Que é isto: "O ministro das Infraestruturas declarou mais do que uma vez que informou o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro sobre a situação vivida no ministério e a intervenção do SIRP/SIS. Quando é que isso ocorreu e em que termos?".

Costa não confirma a existência desta conversa - refira-se que João Galamba relatou a existência deste telefonema. Por outro lado, Costa diz que não autorizou qualquer intervenção das secretas mas não esclarece se alguém a validou - diz apenas que resultou de uma sugestão da chefe do gabinete do ministro das Infraestruturas.

