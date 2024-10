A polémica que envolve Paulo Rangel e os militares

O ministro dos Negócios Estrangeiros está envolvido numa polémica com os militares. Paulo Rangel terá insultado dois militares e gritado com o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea no passado dia 4, quando aterrou o avião de repatriamento de portugueses no Líbano. O ministro queria receber os repatriados à saída do avião, numa zona onde não estava autorizado a entrar.