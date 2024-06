"A população sente-se menos esquecida": cerimónia militar do 10 de Junho homenageia às vítimas de Pedrógão

As comemorações do 10 de Junho arrancaram com a cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal. Mais de 1.300 militares dos três ramos das Forças Armadas desfilaram em Pedrógão Grande. Foi prestada a habitual homenagem aos portugueses mortos em combate e desta vez também às 66 vítimas dos incêndios de 2017.