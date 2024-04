"A primeira coisa que fez foi recrutar o responsável das relações laborais da EDP - o mesmo que proibiu o plenário": Mariana Mortágua

Mariana Mortágua diz que Luís Montenegro escolheu para secretário de Estado do Trabalho alguém que "proibiu" o plenário de trabalhadores na EDP e "impôs uma atualização de 3%", referindo-se a Adriano Rafael Moreira. No debate do programa do Governo, esta quinta-feira, critica ainda a mexida no IRC e a "lembrancinha" de 250 milhões de euros para a EDP