"A professora cria projetos e nós vamos atrás. Faz com que tudo fique interessante". Docente do Barreiro vence 'Nobel da Educação'

Helena Pereira é professora de História no Barreiro, mas acima de tudo é uma professora elogiada pelos alunos e premiada pelo método de ensino. Levar os alunos para fora da sala de aula, desenvolver a paixão pela cultura e pela história valeu a esta docente uma distinção no "Global Teacher Prize", conhecido como o Nobel da Educação, com o prémio "Acesso à Cultura".