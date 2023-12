"A questão do aeroporto é um grande teste à credibilidade do PPD/PSD" - e Costa começa a contar uma história sobre Cavaco, Sócrates e Passos

A propósito da construção do novo aeroporto de Lisboa, António Costa afirma que este tema trata-se de "um grande teste à credibilidade do PPD/PSD", relembrando o momento em que aceitou manter a decisão do executivo anterior, de Pedro Passos Coelho, quando se tornou primeiro-ministro.

"Foi muito difícil, porque a maior parte do PS queria avançar com Alcochete", conta ao jornalista Nuno Santos.

"A Comissão Técnica não tem uma única pessoa nomeada pelo Governo e PPD/PSD. Tenho esperança que o PSD não me desiluda", reforça.