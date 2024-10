"A reunião serviu para parar o fogo": 15 associações, 3 ministros, nenhuma medida para combater racismo

Numa reunião inédita, o Governo recebeu 15 associações que representam comunidades imigrantes da Área Metropolitana de Lisboa. As associações pediram mais combate ao racismo e medidas concretas para melhorar as condições dos bairros mais pobres. No encontro, estiveram três ministros, mas nenhum apresentou qualquer proposta: apenas reiteraram a confiança na polícia.