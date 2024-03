A Rússia em guerra deve eleger um Putin sem adversários reais

As presidenciais de março de 2024 podem ser a confirmação do que os críticos de Vladimir Putin mais temem: o presidente está a caminho de se tornar no líder que mais esteve à frente dos destinos da Federação, contando com vários líderes da URSS. Aos 71 anos, Putin é apenas ultrapassado por Estaline. O presidente está à frente dos destinos da Rússia desde o ano 2000, tendo sido também Primeiro-ministro, de forma a poder recandidatar-se à presidência anos depois. Desde então, já reformou a Constituição russa, manteve guerras dentro e fora do país e concentrou poderes como um czar. A invasão da Ucrânia é usada, na campanha, como instrumento de exaltação do patriotismo numa economia que se adapta aos tempos da guerra e vai contornado as sanções do Ocidente.