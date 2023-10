O diretor clínico do Hospital de Santa Maria admite que a situação no maior hospital do país "não é fácil". Rui Tato Marinho dá conta do aumento da procura dos serviços de urgência" tanto por utentes com "doenças graves" como por casos menos urgentes, devido à falta de médicos de família.

"O Hospital de Santa Maria não é uma ilha", garante o diretor clínico, explicando que "tudo o que está à volta" contribui para o estado do Santa Maria.