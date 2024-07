A Terra esgotou os recursos (mas há gestos simples que podem fazer a diferença)

É já esta quinta-feira que a Humanidade esgota os recursos produzidos pela Terra e que deveriam ser usados até 31 de dezembro. O dia da sobrecarga do planeta é um exercício das Nações Unidas para sublinhar que estamos a consumir muito mais do que a natureza consegue produzir no mesmo espaço de tempo. E este dia tem vindo a acontecer cada vez mais cedo.