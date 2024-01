O aumento da tensão no Médio Oriente e a possibilidade da reeleição de Donald Trump ao virar da esquina e a guerra na Ucrânia tornam o mundo num lugar cada vez mais imprevisível.

Esta semana, no CNN Radar Internacional, o jornalista João Póvoa Marinheiro conversa com Ian Bremmer, presidente e fundador do Eurasia Group, que analisou a atualidade geopolítica.