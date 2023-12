A última bandeira do governo de Portugal em Macau está neste museu

As marcas de Macau em Portugal persistem ainda hoje e não é preciso procurar muito. Mas a casa mais completa para quem estuda a história de Macau e a relação entre a China e Portugal fica no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa. “Para além de ter a maior biblioteca com documentação sobre a Ásia existente em Portugal, faz investigação, damos formação, temos uma casa editorial, organizamos conferências e eventos sobre a Ásia e, claro, temos o Museu de Macau”, explica à CNN Portugal a investigadora e presidente do CCCM, Carmen Mendes.