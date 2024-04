"A única coisa que o Irão provou é que evoluiu tecnologicamente e que seria capaz de atingir Israel"

No Global desta semana, Paulo Portas analisa o ataque do Irão a Israel, lançado na madrugada deste domingo. O comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) lembra que este foi "o primeiro ataque massivo do Irão contra Israel", mas assinala que o que ficou demonstrado nesta incursão foi a "superioridade" de Telavive em relação a Teerão.

"O ataque foi muito menos eficaz do que a defesa", observa, acrescentando que a capacidade de defesa de Israel "foi quase 100% segura e confiável", enquanto o Irão, apesar de ter conseguido chegar ao território israelita, acabou por não conseguir atingir os seus objetivos.