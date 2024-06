A vida das Arábias dos desportistas portugueses. "Saiu-me o Euromilhões"

Para centenas de desportistas, a estratégia de competir na Arábia Saudita transformou-se num verdadeiro "negócio das Arábias".

O príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman decidiu investir milhares de milhões de euros para tornar o país a capital mundial do futebol, do golfe e do boxe, por exemplo, numa gigantesca operação de relações públicas do regime autoritário.

Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros e mais importantes símbolos desta estratégia. Mas a ele seguiram-se muitos outros do desporto português, que escolheram a Arábia Saudita para trabalhar.

Rúben Neves é um deles. O médio recusou o Barcelona para ir jogar no Al-Hilal, onde ganha sete vezes mais do que ganhava em Inglaterra.

Reportagem TVI e CNN Portugal