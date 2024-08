Abertura da Convenção Nacional Democrata gera protestos pró-Palestina

A convenção do Partido Democrata em Chicago começa esta segunda-feira, confirmando Kamala Harris como candidata presidencial. A média das sondagens coloca Harris ligeiramente à frente de Donald Trump, com um aumento nas intenções de voto desde a decisão de Joe Biden de não se recandidatar. Hillary Clinton, Joe Biden e Kamala Harris subirão ao palco durante a convenção, que vai até quinta-feira, e desencadeia manifestações de defensores da causa palestiniana exigindo o fim do apoio dos EUA a Israel na Faixa de Gaza.