"Abriu a porta e atirou-me do carro". Jessica estava grávida de 7 meses

Uma mulher de Olhão foi vítima de violência doméstica às mãos do ex-companheiro, que ao 7.º mês de gravidez a atirou do carro para a berma da estrada. Apesar de estar acusado de vários crimes, o homem ficou com guarda partilhada do filho, que "não quer ir para o pai", explica Jessica Martinhita.