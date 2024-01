Um delegado do Chega subiu ao púlpito da Convenção Nacional do Chega e declarou ser “fascista” no momento em que se apresentava. Este domingo, André Ventura disse ter ficado “incomodado” com a interpretação das palavras de Rui Cruz, sublinhando que a declaração do militante foi feita em tom irónico.

Em declarações à CNN Portugal, Rui Cruz confirmou que estava a ser “irónico” no momento em que fez a declaração e garante que não é fascista.