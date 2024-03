Acidentes e mortes descem mas há várias infrações por condução com excesso de velocidade e a sob efeito de álcool

Nos primeiros dois meses do ano, os acidentes rodoviários, as vítimas mortais e os feridos graves, diminuíram. Nem tudo são, no entanto, boas notícias. Segundo os dados da PSP, a maioria das infrações correspondem a excesso de velocidade e a condução sob efeito de álcool, nomeadamente por parte de quem tem carta de condução há menos tempo.