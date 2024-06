Açores: quatro das sete aeronaves que fazem a ligação entre ilhas estão paradas

A ligação a aérea entre as ilhas nos Açores está complicada, uma vez que há vários aviões parados. O grupo Sata reconhece as limitações e garante que nos próximos dias a situação ficará normalizada. Vai ser fretado um avião e há ainda a possibilidade de voltar a ser usado um Airbus da companhia nas ligações com as ilhas de Santa Maria, Terceira ou Faial.