Acusações de assédio e bullying: Governo despede administração da holding das empresas de Defesa

O Governo despediu a admistração da holding das empresas de Defesa. Esta exoneração acontece depois de a TVI ter denunciado divisões na administração, com acusações de assédio, bullying e de falta de informações à tutela. Acusações que já estão a ser investigadas pela Inspeção-Geral de Defesa. Entre os escolhidos para a nova administração está um adjunta do Ministério da Presidência, mas também o antigo presidente da ANAC, afastado do cargo pelo secretário de Estado das Infraestruturas, na altura em que Pedro Nuno Santos era ministro.